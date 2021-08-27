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«Если уйдёт муж – мне конец»: Ахеджакова о жизни после спектакля «Первый хлеб»

Елена Прошина
51 минуту назад

Лия Ахеджакова продолжит играть в спектакле «Первый хлеб» в «Современнике». Как рассказала актриса в интервью «Собеседнику», недавняя новость о снятии спектакля оказалась ложной. По словам Ахеджаковой, в репертуаре «Первый хлеб» все еще стоит, но билеты в кассу пока не отдали.

«Если уйдёт муж – мне конец»: Ахеджакова о жизни после спектакля «Первый хлеб»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Судя по тому, какие неиссякаемые потоки дерьма сейчас несутся в интернете, хотя бы даже на мою голову, думаю, что ажиотаж еще будет. Но сейчас во всем мире всех поливает чем ни попадя — и штормы, и тайфуны не утихают. И тут у нас такой же тайфун дерьма поднялся в полный рост. И обрушился в первую очередь на СМИ и театры. Очевидно, он вообще направлен в адрес культуры. Я так думаю. И раз я тоже под этот поток попала, значит, я все-таки какая-то важная часть культуры», — рассуждает 83-летняя Ахеджакова.

Артистка также призналась, что сейчас основную поддержку ей оказывает муж, фотограф Владимир Персиянов. Он проверяет, что пишут об Ахеджаковой в интернете и следит, чтобы в соцсетях не появлялись фальшивые аккаунты от имени актрисы.

«Ох, если от меня уйдёт муж – мне конец. Но пока что он меня поддерживает. Из меня интернет-пользователь тот ещё, а муж проверяет, что пишут в интернете, следит за возникновением фальшивых аккаунтов от моего имени», – сказала она.

Напомним, что Лия Ахеджакова сыграла роль в спектакле «Первый хлеб» в «Современнике», после чего её всерьез раскритиковали пользователи интернета. Первым внимание на якобы непристойную роль обратил телеведущий Владимир Соловьев, который увидел в речи актрисы оскорбление ветеранов. После в Twitter появился ответ Соловьеву от лица Ахеджаковой, но как позже оказалось, это был фейк.

Общество,Лия Ахеджакова,Владимир Соловьев,
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