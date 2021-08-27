«Если уйдёт муж – мне конец»: Ахеджакова о жизни после спектакля «Первый хлеб»

«Судя по тому, какие неиссякаемые потоки дерьма сейчас несутся в интернете, хотя бы даже на мою голову, думаю, что ажиотаж еще будет. Но сейчас во всем мире всех поливает чем ни попадя — и штормы, и тайфуны не утихают. И тут у нас такой же тайфун дерьма поднялся в полный рост. И обрушился в первую очередь на СМИ и театры. Очевидно, он вообще направлен в адрес культуры. Я так думаю. И раз я тоже под этот поток попала, значит, я все-таки какая-то важная часть культуры», — рассуждает 83-летняя Ахеджакова.