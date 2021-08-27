Голикова рассказала о количестве вакцинированных россиян

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о количестве привитых россиян. Ее слова приводит ТАСС.
Вице-премьер отметила, что более 44 миллионов жителей страны получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Она уточнила, что среди привитых полностью завершили вакцинацию более 37 миллионов человек.
Ранее главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил о недостаточном числе вакцинированных от COVID-19. По его словам, чтобы коллективный иммунитет выработался, эта цифра должна быть около 80 процентов.