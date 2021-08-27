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Голикова рассказала о количестве вакцинированных россиян

Lenta.ruиещё 5
35 минут назад

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о количестве привитых россиян. Ее слова приводит ТАСС.

Голикова рассказала о количестве вакцинированных россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вице-премьер отметила, что более 44 миллионов жителей страны получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Она уточнила, что среди привитых полностью завершили вакцинацию более 37 миллионов человек.

Ранее главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил о недостаточном числе вакцинированных от COVID-19. По его словам, чтобы коллективный иммунитет выработался, эта цифра должна быть около 80 процентов.

Общество,Денис Проценко,Татьяна Голикова,ИТАР-ТАСС,Россия,
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