В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Общество "Знание" организует Дни открытых дверей для школьников и студентов

Газета.Ruиещё 5
1 час назад

Российское общество "Знание" организует Дни открытых дверей - их проведут ведущие компании для российских школьников и студентов, сообщили в пресс-службе организации. "Во время Дней открытых дверей школьник или студент своими глазами видит, кто работает в компаниях, какие технологии там применяются, как выглядит рабочее место. Он может кожей почувствовать творческую атмосферу легендарного театра или дух спортивной конкуренции в тренажерном зале, где готовятся гимнасты - чемпионы Олимпийских игр.

Общество "Знание" организует Дни открытых дверей для школьников и студентов
Фото: Российское общество "Знание"Российское общество "Знание"

В этом смысле ему гораздо легче представить самого себя в будущем сотрудником", - заявил генеральный директор "Знания" Максим Древаль Уточняется. что Дни открытых дверей охватят всю Россию в рамках II федерального Просветительского марафона "Новое Знание" и будут проходить с 1 по 3 сентября. В частности, Например, в городе науки Иннополис в Татарстане школьникам организуют экскурсию, Олимпийский комитет подготовит интерактивный "Олимпийский урок" с участием чемпионов и призеров Игр в Токио, а также экскурсию по Инновационному центру Комитета.

Ранее сообщалось, что на марафоне "Новое Знание" выступят звезды науки, культуры, спорта, бизнеса и выдающиеся государственные деятели. Ожидается и участие и зарубежных звезд, чьи имена пока держатся в секрете.

Общество,Сколково,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители