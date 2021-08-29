Общество "Знание" организует Дни открытых дверей для школьников и студентов

Российское общество "Знание" организует Дни открытых дверей - их проведут ведущие компании для российских школьников и студентов, сообщили в пресс-службе организации. "Во время Дней открытых дверей школьник или студент своими глазами видит, кто работает в компаниях, какие технологии там применяются, как выглядит рабочее место. Он может кожей почувствовать творческую атмосферу легендарного театра или дух спортивной конкуренции в тренажерном зале, где готовятся гимнасты - чемпионы Олимпийских игр.

Фото: Российское общество "Знание" Российское общество "Знание"

В этом смысле ему гораздо легче представить самого себя в будущем сотрудником", - заявил генеральный директор "Знания" Максим Древаль Уточняется. что Дни открытых дверей охватят всю Россию в рамках II федерального Просветительского марафона "Новое Знание" и будут проходить с 1 по 3 сентября. В частности, Например, в городе науки Иннополис в Татарстане школьникам организуют экскурсию, Олимпийский комитет подготовит интерактивный "Олимпийский урок" с участием чемпионов и призеров Игр в Токио, а также экскурсию по Инновационному центру Комитета.