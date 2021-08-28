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После массовой драки в Москве задержали почти 50 человек

Газета.Ruиещё 3
2 часа назад

После драки в центре Москвы в отделения доставили почти 50 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД РФ. Драка произошла 27 августа на Бауманской улице. Очевидец рассказал полицейским, что между группой граждан произошел конфликт переросший в драку. Для выяснения обстоятельств в отделение были доставлены 49 человек. На 15 из них были составлены протоколы об административных правонарушениях по статье "Мелкое хулиганство", с остальными была проведена профилактическая беседа. Информация о пострадавших не поступала. "По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - уточнили в ведомстве. Ранее источник сообщал, что в драке принимали участие граждане стран Средней Азии. Нарушители порядка скрылись с места до приезда полиции.

После массовой драки в Москве задержали почти 50 человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Общество,Мигранты,Драка,Массовые драки,МВД,ИТАР-ТАСС,Москва,
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