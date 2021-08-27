«Зачем строить очередной «сарай», если туда никто не пойдёт молиться? Для кого? Для батюшки, чтобы он там обогащался? 10 тысяч в районе людей, вы [местные жители — прим. ГМ] за 15 лет не можете построить этот храм, в то время как батюшка уже успел себе второй построить», — отметил он.