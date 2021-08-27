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В РПЦ заявили о непричастности побиравшегося в метро священника к церкви

Говорит Москва
30 минут назад

Ранее пользователи соцсетей опубликовали видео, в котором мужчина в одежде попа попрошайничал и грубил пассажирам.

Заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе подчеркнул в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва», что уверен в отсутствии сана у нарушителя порядка.

«Проверять тут нечего, наши священники в метро не побираются. Думаю, что в МВД должны обратиться те люди, которые подверглись какому-то недостойному обращению. Мы готовы заниматься подобного рода жалобами, если получим обращение от тех людей, которые пострадали. С чужих слов мы не можем начать разбираться».

На кадрах из ролика видно, что мужчина оскорбил нескольких человек с использованием табуированной лексики.

Ранее православные активисты подали заявление в полицию на депутата Госдумы Александра Ильтякова, назвавшего храм сараем. Такое высказывание единорос допустил на встрече с жителями Курганской области. Местный священник обратился к Ильтякову с просьбой достроить храм в одном из районов Курганской области, но что тот ответил фразой «а для кого строить ваш сарай?».

Позднее депутат заявил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва», что не видит поводов для извинений.

«Зачем строить очередной «сарай», если туда никто не пойдёт молиться? Для кого? Для батюшки, чтобы он там обогащался? 10 тысяч в районе людей, вы [местные жители — прим. ГМ] за 15 лет не можете построить этот храм, в то время как батюшка уже успел себе второй построить», — отметил он.

Общество,Видео,Вахтанг Кипшидзе,Александр Ильтяков,РПЦ,Госдума,МВД,Радиостанция "Говорит Москва",
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