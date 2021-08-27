Пока вы спали: Россия и Белоруссия подошли к «сырной войне»

Фото: ТАСС ТАСС

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Россия и Белоруссия подошли к «сырной войне»

Российские производители сыра обеспокоены ростом поставок дешевых белорусских сыров, из-за которых у отечественных сыроваров скопились невостребованные запасы. Как пишет «Свободная пресса», белорусские сыры не только стоят дешевле, но и нравятся россиянам больше: опрошенные изданием покупатели рассказали, что вкус белорусского сыра всегда соответствует сорту, «а с российскими - как повезет».

Эксперт по российско-белорусским отношениям Кирилл Коктыш предупредил, что ограничение поставок белорусских сыров может снова рассорить страны.

«Взаимоотношения между Москвой и Минском имеют свою специфику: все проблемы совершенно невероятным образом раздуваются и сразу выносятся на высший уровень», - заявил он.

«Воровали и воруют»: поможет ли Украине налоговая амнистия

Украинское правительство рассмотрит законопроект о косвенных методах определения доходов граждан: он заработает после налоговой амнистии, в рамках которой украинцы смогут добровольно отчитаться о незадекларированном имуществе. Как пишет «Независимая газета», эксперты усомнились, что новые меры сработают.

Налоговая амнистия предполагает, что зажиточные украинцы уплатят налог в пять процентов от стоимости имущества (девять процентов, если активы находятся за рубежом), а отказавшихся от амнистии позже планируют вычислить и оштрафовать. Политолог Сергей Гайдай заявил, что сначала государство должно создать систему, мотивирующую граждан платить налоги. Он подчеркнул, что в «цивилизованных государства» налогоплательщики не сомневаются в эффективном расходовании свои средств.

«Все, что мы знаем про госаппарат, – воровали и воруют. Прежде чем выводить украинских граждан из тени, сначала выведите из тени само ваше государство», - отметил Гайдай.

Москва заплатит бизнесу за вакцинированных работников

Московские бизнесмены, до 15 августа отчитавшиеся перед мэрией о вакцинации 60 процентов сотрудников, получат от чиновников «компенсацию затрат из-за COVID-19». Как пишет «Коммерсант», новые меры поддержки распространятся на бары, рестораны, театры, музеи, библиотеки, фитнес-клубы, предприятия мелкого бытового ремонта и развлекательные центры (речь идет о средних и малых предприятиях).

Всего им выделят один миллиард рублей. Компенсировать планируют 15 тысяч рублей в пересчете на компанию, а также по 6,5 тысячи за каждого сотрудника. Для получения денег предприниматели должны подать заявку на сайте Московского инновационного кластера с 1 по 30 сентября.

«Дорога в РФ закроется»: Украина предупредила Приднестровье о «блокаде»

С 1 сентября Украина планирует ввести ограничения для въезда приднестровского автотранспорт на свою территорию. Это может закрыть дорогу в РФ для жителей региона и компаний-экспортеров, пишет «Независимая газета».

О возможных ограничениях МИД Приднестровья предупредили в Киеве, объяснив, что такая просьба поступила от Молдавии. При этом на встрече 11 августа глава Молдавии Майя Санду и замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак договорились, что никаких ограничений на границах будет. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил «НГ», что «надеется на здравый смысл руководства Молдовы и продолжение переговорного процесса по приднестровскому конфликту».

Е-ОСАГО будут активировать быстрее, но не для всех

Центробанк отменил запрет на вступление в силу электронного полиса ОСАГО в день его покупки (раньше страховщики могли активировать его только через 72 часа). Как пишут «Известия», не все водители смогут купить полис и сразу выехать на дорогу - мгновенная активация лишь право страховщика, а не его обязанность.