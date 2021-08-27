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Минобрнауки намерено ужесточить правила олимпиад школьников

Говорит Москва
11 минут назад

Кроме того, будет проведён анализ ЕГЭ на фоне роста «стобалльников» и увеличено число топ-вузов в регионах.

Минобрнауки ужесточит правила олимпиад школьников
Фото: ТАССТАСС

Об этом глава ведомства Валерий Фальков заявил в интервью телеканалу РБК.

Так он прокомментировал претензии, которые возникли у абитуриентов в рамках прошедшей приёмной кампании. По его словам, итогами были удовлетворены как ректоры, так и поступающие. Отдельные моменты, с его точки зрения, требуют совершенствования, однако в предыдущие годы, когда зачисление в вузы происходило в две волны, также возникало недовольство.

В середине августа на платформе change.org появилась петиция, в которой абитуриенты указывали, что существующий порядок приёма в одну волну не считается справедливым, кроме того, у выпускников школ есть риск не поступить ни в один вуз. В этом году абитуриент мог подать заявление в пять вузов, до десяти факультетов в каждом.

Авторы обращения указывают, что оценить свои шансы на поступление было проблематично, а также жалуются на то, что в последние минуты работы комиссии подавший заявление «мог опуститься в списках на 10–20 позиций и вылететь» с бюджета. В такой ситуации подать заявление на зачисление в другой вуз уже не представлялось возможным.

Общество,Валерий Фальков,Минобрнауки,
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