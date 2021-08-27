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Россия возобновила авиасообщение с Чехией и Южной Кореей

Секрет Фирмы
53 минуты назад

Россия с 27 августа возобновила авиасообщение с Чехией, Южной Кореей и Доминиканой, следует из сообщения правительства РФ. Ограничение действовало из-за COVID-19. Также увеличится число регулярных рейсов в Египет, на Кипр, в Венгрию, Киргизию и Таджикистан. Российские авиакомпании пока не сообщали о планах открыть регулярные рейсы в Чехию, Корею и Доминиканскую республику.

Россия возобновила авиасообщение с тремя странами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

27 марта 2020 года Россия ограничила регулярное и чартерное сообщение с другими странами. Тогда же начался вывоз российских туристов, застрявших за рубежом из-за закрытых границ. Ограничения не действовали на грузовые авиаперевозки, также разрешались вылеты пассажиров по отдельным распоряжениям правительства. С августа 2020 года РФ начала возобновлять перелёты.

Сейчас россияне могут улететь в Египет, ОАЭ, на турецкие курорты, Сейшелы, Мальдивы, Кипр, Шри-Ланку, в ряд европейских стран, включая Францию, Италию и Германию, в США, страны СНГ и другие государства. При этом в разных странах различные правила въезда, а куда-то, как в США, крайне сложно получить визу.

Ранее «Секрет» писал, что пандемия обесценила гражданство европейских стран в том, что касается возможности безвизовых поездок за границу. С учётом закрытия границ, ценность американского документа упала до уровня гражданства Руанды, а житель Великобритании имеет столько же преимуществ, сколько гражданин Узбекистана.

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