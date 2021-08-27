Россиян перестали пускать на корпоративы без прививки

Больше трети российских работодателей перестали пускать на корпоративы сотрудников, которые не сделали прививку от коронавируса или не предоставили отрицательный ПЦР-тест. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob. Сейчас справки спрашивают в основном в производственных и транспортных компаниях. Но аналитики предположили, что к новогодним праздникам всё больше работодателей начнут требовать от персонала подтверждать COVID-статус.

Фото: Pxfuel, CC0 Pxfuel, CC0

В опросе SuperJob приняли участие 1000 работодателей, которые проводят корпоративы в условиях пандемии COVID-19. Среди них 16% разрешают посещать мероприятия только привитым сотрудникам. Каждая пятая компания (21%) спрашивает наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Своё решение предприятия объяснили тем, что они не могут рисковать здоровьем людей.

В то же время 37% работодателей позволяют ходить на корпоративы всем сотрудникам и не спрашивают у них ни сертификаты о вакцинации, ни справки о наличии антител. По их мнению, требовать медсправки у гостей праздника неэтично. «Прививаться или нет — личное дело каждого», — объяснили опрошенные. Некоторые из таких компаний просто просят не приходить на мероприятие работников с симптомами простуды.

Как показал опрос, больше всего компаний, которые не следят за COVID-статусом сотрудников, работают в сферах услуг (53%) и информационных технологий (50%). Чаще всего справки спрашивают в производственных, транспортных и логистических фирмах.