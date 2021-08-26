20 идей по развитию России: Минус налоги — плюс инвестиции

Как сделать из Сочи лучший город для туристов

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Предприниматель Дмитрий Давыдов еще в 2016 году разработал идей по развитию России, которые до сих пор не потеряли своей актуальности. Одна из 20-и заключается в строительстве лучшего города-курорта. Его четвертое предложение посвящено Сочи, из которого, по версии предпринимателя, можно сделать лучший туристический центр в мире.

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Очень важно уделять внимание инвестиционной привлекательности не только страны в целом, но и ее отдельным городам. Так, Дмитрий Давыдов предлагает обратить внимание на Сочи: он считает, что новый налоговый режим и еще несколько нехитрых изменений могут сделать из этого города центр притяжения туристов, звезд и бизнесменов со всего мира. Этому посвящено четвертое предложение предпринимателя.

Налоговая трансформация

Сегодня в индустрии туризма, отдыха и развлечений существуют общепризнанные мировые столицы: в сфере развлечений это Лас-Вегас и Монте-Карло, в мире моды и шоппинга — Дубай и Милан, в сегменте молодежного отдыха среди других выделяются Ибица, Майами и Сен-Тропе. По мнению Дмитрия Давыдова, у Сочи есть все шансы превзойти вышеперечисленных лидеров, и сделать российский курортный город местом скопления иностранных туристов и знаменитостей.

Чтобы этого добиться, Сочи нужен режим льготного налогового и административного благоприятствования в отношении любого вида деятельности. К примеру, Дубае полное отсутствие налогов с начала 70-х годов привлекло огромное количество инвесторов. Так, предприниматель считает, что новый режим для Сочи должен предусматривать не только налоговые льготы, но и существенное упрощение требований по получению разного рода лицензий, мораторий на проведение проверок бизнеса, безвизовый режим для всех туристов, а также снятие любых ограничений на ввоз и вывоз валюты.

«Наши предложения основываются на существующей международной практике. Например, в свободных экономических зонах Дубая отсутствуют некоторые виды налогов: налог на доходы организаций, налог на прирост капитала, налог на доходы физических лиц, а также налог на репатриацию доходов», — рассказывает Давыдов. Он подчеркивает, что одна из основных причин стремительного развития городов-чемпионов по туризму и торговле – это лучшие налоговые режимы в мире.

Так, привлекательное налогообложение в сочетании с упрощенными условиями ведения бизнеса должны привлечь огромные инвестиции со всего мира.

Всестороннее развитие

Учитывая тот факт, что налоговое бремя у строительных компаний будет минимальным, любой квадратный метр недвижимости, построенный на территории Сочи, должен будет стоить дешевле, чем во многих регионах России и зарубежья. Так строительство, покупка и аренда недвижимости должны стать чрезмерно привлекательными, считает предприниматель.

То же самое касается возведения торговых центов. У девелоперов будет мотивация строить, а у производителей иностранных брендов — открывать магазины из-за низкой арендной ставки. Любые товары будут стоить намного дешевле, чем в любой стране мира, по причине отсутствия налогов. Сочи сможет обогнать в развитии такие города-лидеры международного реэкспорта, как Гонконг и Дубай, полагает бизнесмен.

Несмотря на то, что налоговые поступления от всех видов бизнеса в Сочи уменьшатся, в действительности же поступления в бюджет страны увеличатся. Во-первых, из-за расширения производственных мощностей и строительства новых заводов и фабрик, которые смогут поставлять в Сочи товары, необходимые для гостиничного, ресторанного, игорного бизнеса и иных видов отдыха — это приведет к увеличению поступлений налогов в бюджет. Во-вторых, создание новых рабочих мест на заводах и фабриках по всей территории России приведет к увеличению обязательных отчислений в фонд оплаты труда.

В-третьих, предприниматели смогут развить в Сочи направление, связанное с проведением выставок, конференций и собраний в связи с наличием большого количества просторных площадей и низкой стоимостью аренды. Многие крупные компании (как российские, так и иностранные) будут заинтересованы в проведении в Сочи корпоративных мероприятий и встреч. Низкая стоимость аренды концертных залов может привлечь мировых знаменитостей, которые, в свою очередь, привлекут в Сочи еще больше туристов, уверен предприниматель.

Столица развлечений

«Мы предполагаем, что в Сочи будут открыты ночные клубы, резидентами которых станут мировые музыкальные знаменитости и диджеи. Ведущие рестораторы будут заинтересованы открывать на территории Сочи рестораны, кафе и бары. При этом, если ресторан или работающий в нем шеф-повар получит звезду Мишлен, налоговые льготы для собственника ресторана будут продлены на 3 года», — описывает идею Давыдов.

Он также полагает, что в Сочи устремятся международные операторы казино, которые смогут предоставлять лучшие в мире бонусы игрокам, поскольку их налоги будут несравнимы с Лас-Вегасом, Монте-Карло Макао, и Сингапуром, количество игроков будет очень большим по причине отсутствия налога на выигрыши, а также будут отсутствовать ограничения на ввоз и вывоз валюты. Кроме того, предприниматель предлагает

исключить требование по финансовому мониторингу за ставками и выигрышами — это обеспечить игрокам анонимность, которая многим просто необходима.

Помимо прочего, в Сочи можно будет простимулировать открытие лучшего парка аттракционов. Для этого бизнесмен предлагает ввести продление налоговых льгот на 5 лет, если собственники проекта докажут, что данный парк аттракционов является лучшим в мире. Так Сочи станет идеальным местом для семейного отдыха.

Комфортный хаб

Привлекать туристов будет не только разнообразие развлечений, но и дешевые авиабилеты. Это станет возможным по причине минимальных налогов у международного аэропорта Сочи — его сборы будут низкими, что скажется на стоимости билетов. Дмитрий Давыдов также предлагает существенно повысить уровень комфорта местного аэропорта, и сделать его сравнимым с Чанги — аэропортом Сингапура. Он славится огромным количеством бесплатных удобств и развлечений, таких как массажные кресла для, мини-кинотеатры, сады под открытом небом, детские площадки, бассейн и прочие. Туристы будут чаще выбирать сочинский аэропорт для пересадок — он является идеальным местом остановок для туристов, летящих из США, Великобритании и стран ЕС в сторону Индии, Китая, Юго-Восточной Азии, Австралии, и наоборот.

Море, горы и бизнес

Помимо прочего, для туристического центра важно чистое море. Для этого стоит очистить его от мусора по современным технологиям. К примеру, в Японии в 2016 году запустили самый низкозатратный проект очистки воды у берегов острова Цусима. Финансирование таких установок могут взять на себя сами отели, расположенные вдоль береговой линии пляжа.

Горнолыжная инфраструктура также станет еще лучше, и в зимнее время Сочи сможет составить серьёзную конкуренцию таким горнолыжным курортам, как Куршевель, Мерибель, Санкт-Мориц и Шамони.

В таких комфортных налоговых условиях в Сочи должны устремиться все виды предпринимательской деятельности, связанной с отдыхом и спортом — гольф, аквапарки, дайвинговые центры и прочее. Дмитрий Давыдов также ожидает, что в городе будут функционировать самые доступные яхт-клубы; аренда машин класса люкс, вертолетов и яхт также будет самой дешевой в мире.

«Для реализации такого грандиозного проекта предпринимателями будут созданы десятки тысяч новых рабочих мест. Благодаря своему месторасположению и особенностям, данный проект будет пользоваться спросом круглогодично, — уверен предприниматель. — Высокая концентрация мировых знаменитостей, людей с высоким и средним уровнем достатка, наличие самых лучших в мире развлечений, самый привлекательный шопинг и отсутствие визовых процедур привлекут небывалое количество туристов и других заинтересованных лиц в Сочи».