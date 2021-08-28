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В России выявили 19,5 тыс. случаев коронавируса за сутки

Деловая газета "Взгляд"иещё 23
52 минуты назад

За минувшие сутки в России выявили 19 492 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

19 492 новых случаев коронавируса выявили в России
Фото: ТАССТАСС

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 492 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 6,7% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1498, Санкт-Петербурге – 1406, Московской области – 849.

Всего в стране выявили 6 863 541 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 131 446 человек, из них 19 411 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 799 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 180 840 человек.

Накануне, 27 августа, в России выявили 19 509 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 17.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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