«Мы прошли через ад»: выпускники — о поступлении в вузы летом 2021 года

Ведущие вузы страны не смогли набрать необходимое количество первокурсников, а в менее популярных в этом году резко вырос проходной балл. Эксперты и абитуриенты в смятении: они понимают, что это произошло из-за новых правил приема, и просят исправить ситуацию. Возмущенные ситуацией абитуриенты, даже те, кто смог попасть на бюджетные места, создали на сайте Change.org петицию, которую подписали уже более 21 тыс. человек. Они рассказали «Газете.Ru» свои истории.

Фото: ТАСС ТАСС

«Подавали в последний момент»

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В ведущих вузах России – МГУ, МФТИ, МИРЭА, МГСУ, МИЭТ, НИУ МЭИ и МАДИ — объявлен дополнительный набор абитуриентов на бюджетные и платные отделения. В ряде региональных университетов — например, в крымском и иркутском — ситуация аналогичная.

По мнению преподавателей, абитуриентов и их родителей причиной стала отмена второй волны зачисления. Вместо нее в 2021 году Минобрнауки дало выпускникам школ возможность подавать документы на 10 факультетов в одном вузе. Раньше можно было только на три. Проблема заключалась в том, что 11 августа до 18:00 абитуриенты должны были сделать выбор и подать согласие только на один факультет в один вуз. А для этого нужно было оценить свои шансы на прохождение: одни, рискнув, подавали в итоге в престижные вузы, другие – в те, что попроще.

Многие сделали выбор за полчаса до завершения приема, из-за этого в одних вузах оказались незакрытые бюджетные места, в других – невиданно высокий конкурс. И там, где вроде бы легко было попасть на бюджет, ученики оставались ни с чем.

«Я была зачислена в московский политех, но изначально хотела в другой вуз — МИРЭА, в котором были вполне удовлетворяющие баллы. Однако на направление, на которое я хотела, балл в последний день поднялся настолько сильно, что огромное количество людей с хорошими баллами для данного вуза и направления (240-253) не смогли туда пройти, проходной стал 254, при этом в прошлом году был 234», – рассказала «Газете.Ru» жительница Подольска Екатерина Хромова.

По ее словам, в ведущих вузах (МФТИ, МИФИ, МИСиС) огромная проблема была не просто с проходным баллом, а с тем, что не все бюджетные места заполнились. Из-за отмены второй волны ее конкуренты стали подавать документы в вузы попроще, боясь рисковать и подавать в крутые, говорит Хромова. Из-за этого в средних вузах балл поднялся примерно на 20 позиций, а в МГУ, например, многие направления потерпели огромное падение балла.

«Из-за этой системы я пережила огромный стресс»

«Петицию подписала из-за того, что у меня лично обломилось поступление в вуз, в который хотела и готовилась поступать, у меня был вполне нормальный балл (246), ни разу за всю историю до этого года он не поднимался так сильно и резко. Так же из-за этой системы я пережила огромный стресс, вечное ожидание обновления списков со стороны вузов.

И мне бы не хотелось, чтобы будущие абитуриенты проходили через такой ад, через какой прошли в этом году мы», — объяснила девушка.

«Я ждала последнего дня и последнего часа, чтобы подать, поэтому только в политех подала, когда увидела, что в МИРЭА уже никак не пройду. Но это все же лучше, чем не пройти вообще, как произошло с огромным количеством человек в этом году, даже у которых прекрасные баллы», — подчеркнула Хромова.

Педагог бьет тревогу

Обеспокоены новой системой не только абитуриенты, но и педагоги, родители, вложившие в выпускников огромное количество сил. Своим мнением и статистическими данными с «Газетой.Ru» поделился учитель информатики с 27-летним стажем Алексей Набережный, он готовит в Москве к ЕГЭ и олимпиадам по информатике, и среди его подопечных немало стобалльников. В этом году в вуз поступала его дочь, поэтому с ней и с родителями своих подопечных он изучил все нюансы новой системы.

«В один вуз дочь попадала гарантированно – у нее 297 баллов. Но это не та специальность, о которой она мечтала. Она испугалась, что если не поступит, то потеряет год. Поступающие в этом году парни переживали сильнее: они думали, что попадут в армию. В худшем психологическом состоянии оказывались их родители: звонили, матерились, в панике собирали деньги, готовясь откупать пацанов от армии — и это до объявления результатов. Доходило до психоза у взрослых», — говорит педагог.

С родителями и учениками он был на связи несколько дней: вместе следили за баллами и высчитывали вероятность прохождения по баллам в тот или иной вуз. Самые понятные системы отображения, по его мнению, были в личном кабинете на сайте МИРЭА и МГТУ Станкин.

По его наблюдениям, после окончания приема заявлений от абитуриентов, то есть после 18:00, в одном из региональных вузов еще 4 часа база заявлений оставалась открытой и с ней «можно было играть».

Его дочь, высчитав вероятность, подала заявление в 17:30.

«Она запсиховала, начиталась, что ребят из вузов попроще стали вытеснять, увидела, что слетела с 13 на 17 место, и с дисциплины «Программы инженерии» отозвала свое заявление. Я хотел отогнать ее от компьютера и поставить за нее, но не стал вмешиваться, посчитал, что это неправильно. В итоге она переложила заявление туда, где гарантированно оказывалась на первом месте. Но это не та специальность, о которой она мечтала, она хотела на «Компьютерные сети и информационные системы», тоже в МГТУ Баумана», — рассказал Набережный.

Он уточнил, что произошло с баллами: осталось огромное количество бюджетных мест в вузах с высоким баллом, и если они их не займут, их в следующем году хуже профинансируют.

«В МГТУ Баумана до 12:00 база заявлений с согласиями на зачисление оставалась открытой. А у МГУ проходным баллом оказались 270 баллов из 400. Туда на направление механики смогли поступить троечники», — резюмировал специалист.

Он отметил, что таких неразберих и недоборов у ВУЗов не было с 2015 года, когда впервые ввели две волны.

Что делать вузам: мнение экспертов

Алексей Набережный уточнил, что в московских вузах этим летом сильно упали проходные баллы, и очень трудно было не поступить на бюджет — например, в МГТУ Станкин проходили ученики с баллом 202. По мнению Набережного, вузам необходимо при такой системе поступления, раз уж ее ввели, сделать ранжирование по четким внутренним правилам. Например, дать приоритет тем, кто быстрее подал заявления при одинаковом проходном балле. Педагог считает, что это создало бы абитуриентам мотивацию и разгрузило приемную комиссию и сайты вузов.

Свою позицию выразил ректор РГГУ Александр Безбородов.

«Мое мнение субъективно, но у нас при высоком конкурсе все бюджетные места оказались заняты. У нас так получилось, потому что мы в течение всего года боролись за «своего студента» — вели такую профориентационную работу на каждом факультете. А если запросить высокие контрольные цифры приема, то даже по «договорнякам» полноценная группа не соберется: тут даже «платники» растерялись. Получилось, и группы неполноценные, и волна закончилась.



Здесь нужна сбалансированная технология приема от вуза: руководство должно и контрольные цифры приема закрыть, и получить студентов с высоким баллом ЕГЭ», — заявил он «Газете.Ru».

По его словам, если вернуть две волны, может произойти та же ситуация: это конкурсная процедура, и опять окажется, что с большим количеством баллов абитуриенты пойдут в одни и те же вузы на те же бюджетные места.