В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Штаб: За сутки в РФ подтвердили 19 тыс. 630 случаев коронавирусной инфекции, в Москве - 1 тыс. 712

Агентство «Москва»
1 час назад

В России за последние сутки зарегистрировали 19 тыс. 630 случаев коронавирусной инфекции, в том числе в Москве - 1 тыс. 712. Об этом сообщил Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

В России выявили 19 630 новых случаев коронавируса
Фото: ТАССТАСС

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 19 тыс. 630 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 446 (7,4%) без клинических проявлений. В Москве - 1 тыс. 712, в Московской области - 726», - говорится в сообщении.

Таким образом, в РФ нарастающим итогом зарегистрировано 6 млн 824 тыс. 540 случаев (плюс 0,29%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

По информации штаба, за последние сутки выписан по выздоровлении 19 тыс. 661 человек. За весь период выписаны по России 6 млн 92 тыс. 818 человек.

Сообщается также, что за сутки в РФ умерли 820 пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии скончались по России 179 тыс. 243 человека.

Общество,Москва,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители