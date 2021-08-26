В России выявили 19 630 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки зарегистрировали 19 тыс. 630 случаев коронавирусной инфекции, в том числе в Москве - 1 тыс. 712. Об этом сообщил Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

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«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 19 тыс. 630 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 446 (7,4%) без клинических проявлений. В Москве - 1 тыс. 712, в Московской области - 726», - говорится в сообщении.

Таким образом, в РФ нарастающим итогом зарегистрировано 6 млн 824 тыс. 540 случаев (плюс 0,29%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

По информации штаба, за последние сутки выписан по выздоровлении 19 тыс. 661 человек. За весь период выписаны по России 6 млн 92 тыс. 818 человек.