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Мясников: коллективного иммунитета против COVID-19 у нас не будет

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что волны заболеваемости коронавирусом по всему миру продолжают сменяться, а формирования коллективного иммунитета ожидать не приходится. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Мясников: коллективного иммунитета против COVID-19 у нас не будет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, на Европу и Америку уже накатилась четвертая волна, в то время как в России даже не закончилась третья.

"Процент положительных тестов в среднем там примерно 4,5-5. В полностью привитом Израиле он 5,8 процента, в США, где полностью вакцинированы больше половины населения - 13,8 процента. Так что, как многими (и мной) ранее предполагалось, коллективного иммунитета у нас не будет", — написал Мясников.

При этом индивидуальный иммунитет при вакцинации работает достаточно хорошо, подчеркнул врач.

Ранее Мясников заявил, что планы ВОЗ называть новые штаммы COVID-19 именами созвездий свидетельствуют о том, что данная инфекция "останется с нами навсегда". По мнению специалиста, в будущем будут появляться новые мутации коронавируса, однако для их наименования может не хватить 28 букв греческого алфавита.

Общество,Александр Мясников,ВОЗ,Россия,
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