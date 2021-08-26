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Названы сроки начала четвертой волны коронавируса в России

News.ru
16 минут назад

Четвёртая волна коронавируса в России может наступить до ноября 2021 года. Такой прогноз в беседе с Lenta.ru дала инфекционист Первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова Оксана Станевич.

Названы сроки начала четвертой волны коронавируса в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Медик отметила, что на рост заболеваемости COVID-19 могут повлиять недостаточные темпы вакцинации в стране, из-за которых не получится к осени достичь коллективного иммунитета.

Учитывая темпы распространения инфекции, сезонность, четвёртую волну можно спрогнозировать к началу ноября. Думаю, к ней мы подойдём с «хвостом» в 20-30 процентов не привитых и не болевших, — сообщила Станевич.

Она также отметила, что низкие темпы вакцинации от коронавируса связаны с «неразберихой» в голове россиян и недостаточным количеством вакцин в маленьких населённых пунктах.

Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ может быть сформирован уже к концу текущего года.

Общество,Александр Гинцбург,Lenta.ru,Россия,
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