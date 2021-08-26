Российские вузы объявили повторный набор абитуриентов

В МГУ объявили о дополнительном наборе абитуриентов на платные места. Это связано с отменой второй волны зачисления.
«Если вы не успели подать документы в основном потоке, не выбрали нужную форму обучения или направление подготовки, получили двойку и хотите пересдать экзамен, у вас есть шанс попробовать еще раз», — написано на сайте журфака МГУ.
Дополнительный набор объявили и региональные вузы.
Иркутский и Севастопольский госуниверситеты, в свою очередь, ищут абитуриентов на бюджетные места. О дополнительном зачислении объявили также МФТИ, МГСУ, МИЭТ, НИУ МЭИ и МАДИ.
Ранее в Минобрнауки выступили с инициативой изменить правила поступления в вузы. В ведомстве также рассказали о планах проведения приемной кампании в 2021 году, сообщает RT.