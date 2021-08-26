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Российские вузы объявили повторный набор абитуриентов

Ura.Ru
42 минуты назад

В МГУ объявили о дополнительном наборе абитуриентов на платные места. Это связано с отменой второй волны зачисления.

Российские вузы объявили повторный набор абитуриентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если вы не успели подать документы в основном потоке, не выбрали нужную форму обучения или направление подготовки, получили двойку и хотите пересдать экзамен, у вас есть шанс попробовать еще раз», — написано на сайте журфака МГУ.

Дополнительный набор объявили и региональные вузы.

Иркутский и Севастопольский госуниверситеты, в свою очередь, ищут абитуриентов на бюджетные места. О дополнительном зачислении объявили также МФТИ, МГСУ, МИЭТ, НИУ МЭИ и МАДИ.

Ранее в Минобрнауки выступили с инициативой изменить правила поступления в вузы. В ведомстве также рассказали о планах проведения приемной кампании в 2021 году, сообщает RT.

Общество,Минобрнауки,МГУ,
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