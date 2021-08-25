ВОЗ призвала осенью готовиться к новой волне пандемии

Несмотря на стабилизацию эпидемической обстановки во многих странах, каждый день по всему миру фиксируют 4,5 млн случаев заболевания и 68 тыс. смертей.

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Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус на брифинге в Женеве.

«Ближайшие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования», — заявил он.

В начале августа организация допустила, что число заболевших коронавирусом по всему миру в начале следующего года превысит отметку 200 млн человек. Оценка будет верна, если правительства не смогут остановить нынешние темпы заражения.