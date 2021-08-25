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ВОЗ призвала осенью готовиться к новой волне пандемии

Говорит Москва
34 минуты назад

Несмотря на стабилизацию эпидемической обстановки во многих странах, каждый день по всему миру фиксируют 4,5 млн случаев заболевания и 68 тыс. смертей.

ВОЗ призвала осенью готовиться к новой волне пандемии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус на брифинге в Женеве.

«Ближайшие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования», — заявил он.

В начале августа организация допустила, что число заболевших коронавирусом по всему миру в начале следующего года превысит отметку 200 млн человек. Оценка будет верна, если правительства не смогут остановить нынешние темпы заражения.

Гебрейсус подчеркнул, что реальное число заболевших существенно отличается от официальной статистики ВОЗ.

Общество,ВОЗ,
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