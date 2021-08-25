ВОЗ не смогла выяснить причину появления коронавируса

Ученые не могут отследить причину появления новой коронавирусной инфекции в мире. С таким заявлением выступили сотрудники Всемирной организации здравоохранения.
«В отчете обобщена доказательная база, созданная на первом этапе. Мы пришли к выводу, что не существует окончательных доказательств за или против любого из четырех предложенных путей: прямого занесения вируса от диких животных, инфицирования при контакте с животными, через употребление зараженной пищи или через утечку в лаборатории, работающей с вирусами. В отчете отмечается, что мы считаем наиболее вероятными первые три версии», — говорится в информации ученых, опубликованных в зарубежном журнале Nature.
Сообщается также, что особое внимание было уделено теории искусственного создания коронавирусной инфекции. Однако эта гипотеза не подтвердилась.
«Мы сочли гипотезу лабораторного происхождения слишком важной, чтобы ее игнорировать. Наши критики предположили, что в отчете не учитывается возможность лабораторной утечки. Мы проанализировали ответы на вопросы и другие данные, но не обнаружили никаких доказательств того, что можно было бы продолжить работу [по этой теории]», — отмечается в материале.
Ранее о том, что коронавирус, вызвавший пандемию в 2020 году, распространился естественным путем, рассказал вирусолог, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев. Возможной причиной распространения коронавируса могла стать торговля дикими животными. Такое предположение сделали специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в марте этого года.