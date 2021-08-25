ВОЗ не смогла выяснить причину появления коронавируса

«В отчете обобщена доказательная база, созданная на первом этапе. Мы пришли к выводу, что не существует окончательных доказательств за или против любого из четырех предложенных путей: прямого занесения вируса от диких животных, инфицирования при контакте с животными, через употребление зараженной пищи или через утечку в лаборатории, работающей с вирусами. В отчете отмечается, что мы считаем наиболее вероятными первые три версии», — говорится в информации ученых, опубликованных в зарубежном журнале Nature.