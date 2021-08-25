Компенсация вместо тюрьмы: 20 идей по развитию России

Как уменьшить количество заключенных

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Предприниматель Дмитрий Давыдов разработал 20 предложений, которые, по его мнению, могут способствовать развитию России. Его третья идея заключается в том, чтобы изменить систему наказаний для экономических преступников.

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Чтобы увеличить инвестиционную привлекательность страны, нужно соблюсти множество аспектов, в частности, обратить внимание на безопасность среды. Как правило, преступники после освобождения из тюрьмы продолжают совершать преступления, поэтому в наших интересах сократить число заключенных. Так, Дмитрий Давыдов предлагает изменить способ наказания для ряда преступлений, чтобы места в тюрьмах не переполнялись, а преступники, не угрожающие обществу, могли продолжать жить полноценной жизнью. Так, третья часть предложений посвящена мерам, направленным на усовершенствование и гуманизацию уголовного законодательства.

Плата за свободу

Предполагается, что в местах лишения свободы заключенные должны оценивать свой опыт, перевоспитываться, чтобы не повторять своих ошибок. Однако, как показывает практика, этот метод неэффективен: нередко отсидевшие срок после освобождения продолжают преступную деятельность.

Так, по мнению предпринимателя, для многих преступлений, связанных с экономической деятельностью наилучшим наказанием будет крупный денежный штраф. Он замечает, что текущие штрафы, выраженные в рублях или привязанные к доходам осужденного, на практике являются несущественными. К примеру, за причинение крупного ущерба от незаконного предпринимательства можно отделаться штрафом в размере 300 тыс. рублей.

«Предлагаем увеличить штрафы и привязать их к размеру причиненного ущерба, а взамен этих штрафов исключить наказания в виде исправительных работ, ограничения свободы, принудительных работ, ареста, лишения свободы и конфискацию имущества», — описывает идею Давыдов.

В частности, предприниматель предлагает ввести штраф в двукратном размере от причиненного ущерба для ряда преступлений в сфере экономической деятельности. К примеру тех, что касаются незаконной предпринимательской или банковской деятельности, организации и проведения азартных игр, уклонения от уплаты налогов, сборов и таможенных платежей и других. Если преступления были совершены группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или в особо крупном размере или иными отягчающими обстоятельствами, в качестве наказания стоит предусмотреть трехкратный штраф. Схожий подход применяется в Сингапуре.

Учитывая тот факт, что вышеуказанные преступления не причиняют вред другим гражданам, Давыдов считает, что стоит смягчить ответственность по таким преступлениям, если они были совершены впервые, слегка уменьшив размер штрафа.

«Такие штрафы ощутимо ударят по карману виновного лица, государство получит не только полное возмещение ущерба, но и пополнение бюджета сверх суммы ущерба, а человек не отправится за решетку, либо срок его пребывания в исправительном учреждении будет сокращен», — полагает предприниматель. Соответственно, цель перевоспитания в таких случаях будет достигнута именно путем применения финансовых санкций, вместо лишения или ограничения свободы, поясняет он.

Раздел имущества

Для некоторых преступлений против собственности, предусмотренных статьями о мошенничестве, причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и другими подобными, Давыдов предлагает установить наказание в виде 250% штрафа от суммы ущерба. Из них 200% штрафа государство должно будет перечислить потерпевшему лицу, а остальные 50% штрафа отправится в бюджет. Для преступлений с отягчающими обстоятельствами предприниматель предлагает установить наказание в виде 350% штрафа от причиненного ущерба, из которых 250% будут перечислены потерпевшему лицу, а оставшиеся 100% — государству.

По мнению Давыдова, если преступник будет платить штраф непосредственно государству, а власти, в свою очередь, уже рассчитываться с пострадавшими, исчезнет вероятность давления со стороны преступника на пострадавшего. Он уверен, что данный механизм предоставит полную безопасность потерпевшим, которая в настоящий момент отсутствует в случаях, где допускается примирение сторон. Как поясняет бизнесмен, на практике существует вероятность того, что преступник может различными способами оказывать давление на потерпевшего, чтобы избежать уголовной ответственности.

Размер ущерба должен определять суд, и на этом основании назначать штраф, который виновное лицо будет обязано полностью оплатить в течение 5 рабочих дней со дня вынесения приговора суда. Если у преступника нет денег для оплаты штрафа, но имеется имущество, то ему предоставят 5 месяцев для его реализации. В случае, если виновный не успел продать имущество самостоятельно или отказался этим заниматься, его реализует государство. При предоставлении отсрочки оплаты размер штрафа предлагается увеличить на 10%.

Все имущество виновного будет подвержено независимой рыночной оценке, и его нельзя будет продать по цене более чем на 20% ниже рыночной. При этом, если преступнику удастся продать имущество дороже, разницу между стоимостью, определенной экспертами и выручкой от продажи он сможет оставить себе. Так преступник будет заинтересован продать свое имущество как можно дороже.

Давыдов считает, что также стоит дать возможность третьим лицам оплатить штраф за преступника как за свой счет, так и за счет подсудимого (путем реализации имущества от его имени на основании выданной им доверенности). В таком случае понадобится письменное обязательство о такой оплате суду, а также подтверждение наличия соответствующего имущества или денежных средств.

Крайние меры

Если имущества преступника недостаточно, чтобы оплатить штраф — к примеру, не хватает 50%, ему придется понести наказание в виде лишения свободы. При этом срок наказания будет сокращен пропорционально размеру оплаченного штрафа — в данной случае срок был бы сокращен наполовину (так как 50% штрафа оплачено).

«Так у преступников будет мотивация сохранить и приумножить имущество или деньги, полученные нелегальным путем, поскольку в случае раскрытия преступления у виновного лица после продажи имущества появится возможность заплатить денежный штраф и сократить наказание, либо вовсе его избежать», — поясняет Дмитрий Давыдов.