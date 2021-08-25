Путину пожаловались на Снежану Денисовну из «Наша Russia».Видео

Российская учительница попросила президента Владимира Путина обратить внимание на освещение педагогической работы в СМИ и произведениях массовой культуры. Об этом она заявила в среду, 25 августа, в ходе онлайн-встречи главы государства с учителями и преподавателями вузов, запись которой доступна на YouTube-канале RT.
Преподавательница средней школы 26 в Ярославле Жанна Торхова отметила, что отношение к учителям за последние годы изменилось, а ей и ее коллегам хотелось бы повысить престиж профессии.
«Очень странно, когда про нашу работу говорят «услуга». На мой взгляд и взгляд моих коллег, это неправильно. < > У нас есть ряд предложений. Во-первых, необходимо подумать о дополнительных мерах поддержки учителей, в том числе тех, кто приходит в школы после вузов. Во-вторых, я уверена, что необходимо правильное освещение педагогической работы в СМИ через позитивный образ учителя. Смешно наблюдать за утрированным образом Снежаны Денисовны из «Наша Russia», но это разрушает образ учителя и школы в целом», — говорит педагог.
Педагог подчеркнула, что мощные и привлекательные образы учителей составляли, к примеру, советская литература и кино. «Уверена, что в нашей стране есть люди, которые готовы создавать и реализовывать новые проекты, направленные на поддержание позитивного образа и формирования уважительного отношения к учителям», — заключила она.