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Путин призвал модернизировать систему образования

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
1 час назад

В России необходимо модернизировать существующую систему образования, заявил президент Владимир Путин на президиуме Госсовета по вопросам образования.

Путин призвал модернизировать систему образования
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы уже не раз говорили, что действующую систему необходимо модернизировать, учитывать новые возросшие требования к профессии, квалификации учителя, а значит работать над тем, чтобы рос престиж учительского труда в обществе», – цитирует Путина РИА «Новости».

По его словам, российскому руководству необходимо обеспечить высокий уровень образования во всех школах.

«Не только потому, что мы стремимся войти в число каких-то ведущих стран мира по качеству общего образования, какие-то там «десятки», «пятерки» и так далее. Дело совершенно не в этом. Главное – дать нашим детям фундаментальные знания по ключевым предметам и научить применять их в жизни, создавать условия для раскрытия их способностей, чтобы они как можно раньше определились с будущей профессией», – заявил глава государства.

Президент отметил, что важно помочь тем детям, у которых есть трудности с обучением, в том числе из-за большой нагрузки, сложной жизненной ситуации или из-за проблем психологического характера.

Ранее Путин в ходе встречи с представителями общественности поддержал идею создания в России специальной интернет-платформы, через которую дети смогут получать психологическую помощь.

Общество,Владимир Путин,РИА Новости,Россия,
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