Путин призвал модернизировать систему образования

«Не только потому, что мы стремимся войти в число каких-то ведущих стран мира по качеству общего образования, какие-то там «десятки», «пятерки» и так далее. Дело совершенно не в этом. Главное – дать нашим детям фундаментальные знания по ключевым предметам и научить применять их в жизни, создавать условия для раскрытия их способностей, чтобы они как можно раньше определились с будущей профессией», – заявил глава государства.