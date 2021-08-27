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В России зарегистрировали 19 509 случаев коронавируса за сутки

RT на русскомиещё 10
1 час назад

В России в течение суток зарегистрировали 19 509 случаев коронавируса. Всего за время пандемии в стране было выявлено 6 844 049 случаев инфицирования. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В РФ выявили 19,5 тыс. случаев коронавируса за сутки
Фото: ТАССТАСС

За сутки в стране от COVID-19 вылечились 19 217 человек, за всё время — 6 112 035.

Днём ранее сообщалось о 19 630 случаях заболевания коронавирусом в России и 19 661 выздоровевшем.

Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости вести разъяснительную работу по вакцинации, а не запугивать и заставлять людей прививаться.

По словам главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, в стране пока недостаточное количество вакцинированных для формирования коллективного иммунитета, долю привитых необходимо увеличить до 80%.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусной инфекцией.

Общество,Владислав Жемчугов,Владимир Путин,Россия,
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