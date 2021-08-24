Онищенко предрек новую волну коронавируса после 1 сентября

Очередной всплеск заболеваемости COVID-19 может произойти с началом учебного года и постепенным возвращением россиян из летних отпусков. Об этом заявил врач-эпидемиолог, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

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«Новый учебный год — 16, почти 17 млн школьников сядут за парты, это немедленно повлияет на эпидситуацию. А поскольку у нас уровень охвата прививками против коронавируса среди подлежащих контингентов, к сожалению, невысокий, то это, безусловно, сработает и на рост заболеваемости коронавирусом», — цитирует Геннадия Онищенко ТАСС.

Эпидемиолог уточнил, что подъем заболеваемости острыми респираторными заболеваниями происходит каждую осень. Поэтому он не исключает новую волну COVID-19. Онищенко добавил, что это связано не только с началом учебного года, но и с окончанием сезона отпусков.

Учителя будут больше подвержены инфицированию COVID-19, считает эпидемиолог. По его словам, они могут подхватит вирус от детей, которые являются переносчиками болезни.