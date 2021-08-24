В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Онищенко предрек новую волну коронавируса после 1 сентября

Ura.Ruиещё 1
38 минут назад

Очередной всплеск заболеваемости COVID-19 может произойти с началом учебного года и постепенным возвращением россиян из летних отпусков. Об этом заявил врач-эпидемиолог, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Онищенко предрек новую волну коронавируса после 1 сентября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Новый учебный год — 16, почти 17 млн школьников сядут за парты, это немедленно повлияет на эпидситуацию. А поскольку у нас уровень охвата прививками против коронавируса среди подлежащих контингентов, к сожалению, невысокий, то это, безусловно, сработает и на рост заболеваемости коронавирусом», — цитирует Геннадия Онищенко ТАСС.

Эпидемиолог уточнил, что подъем заболеваемости острыми респираторными заболеваниями происходит каждую осень. Поэтому он не исключает новую волну COVID-19. Онищенко добавил, что это связано не только с началом учебного года, но и с окончанием сезона отпусков.

Учителя будут больше подвержены инфицированию COVID-19, считает эпидемиолог. По его словам, они могут подхватит вирус от детей, которые являются переносчиками болезни.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ослабил ограничения по коронавирусу в школах. Он разрешил учителям не носить медицинские маски. По словам Собянина, в Москве более 80% педагогов уже поставили прививку от COVID-19 — соответственно, они могут не использовать средства индивидуальной защиты, передает телеканал 360.

Общество,Геннадий Онищенко,Сергей Собянин,Госдума,Телеканал "360° Подмосковье",ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители