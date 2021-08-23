Умер экс-министр природы Виктор Орлов

Известный российский геолог Виктор Орлов скончался на 82-м году жизни. Прощание с ученым состоится 25 августа на Троекуровском кладбище.

Фото: sovetmo.ru sovetmo.ru

Бывший глава Министерства природных ресурсов России, президент Российского геологического общества Виктор Орлов скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщается на официальном портале Федерального агентства по недропользованию (Роснедра).