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Скончался бывший министр природы России Виктор Орлов

Слово и Дело
55 минут назад

Известный российский геолог Виктор Орлов скончался на 82-м году жизни. Прощание с ученым состоится 25 августа на Троекуровском кладбище.

Умер экс-министр природы Виктор Орлов
Фото: sovetmo.rusovetmo.ru

Бывший глава Министерства природных ресурсов России, президент Российского геологического общества Виктор Орлов скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщается на официальном портале Федерального агентства по недропользованию (Роснедра).

Виктор Орлов возглавлял министерство в период с 1996 по 1998 год. За свою деятельность он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и званием заслуженного геолога РСФСР.

Общество,Виктор Орлов,Минприроды,Россия,
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