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Неожиданный поступок жениха на свадьбе сняли на видео

Александр Кузьмин
50 минут назад

Пользовательница TikTok по имени Дэни (Dani) поделилась видео, на котором ее жених Блейк (Blake) тайком смотрит матч по регби во время свадебного застолья. Женщина призналась, что неожиданный поступок возлюбленного удивил ее.

В ролике жених сидит рядом с невестой и следит за прямой трансляцией игры со смартфона на соседнем столе.

«Я все еще не могу поверить, что мой жених сделал это прямо во время нашей свадьбы», — пожаловалась Дэни.

В подписи к видео TikTok-блогерша уточнила, что кадры были сняты год назад.

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