В России выявили менее 19 тыс. заразившихся COVID за сутки

В России выявлено 18 833 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб в Telegram-канале.

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Также за прошедший день вылечились 18 636 человек, скончались 794.

Больше всего случаев коронавируса было зафиксировано в Московской области (1 125), Москве (1 105), Петербурге (600), Свердловской (521) и Ростовской (483) областях.

За весь период пандемии коронавирус подтвердился у 6 785 374 человек, выздоровели 6 053 503, умерли 177 614.