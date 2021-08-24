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В России впервые с 23 июня выявили менее 19 000 заразившихся коронавирусом за сутки

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

В России выявлено 18 833 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб в Telegram-канале.

В России выявили менее 19 тыс. заразившихся COVID за сутки
Фото: ReutersReuters

Также за прошедший день вылечились 18 636 человек, скончались 794.

Больше всего случаев коронавируса было зафиксировано в Московской области (1 125), Москве (1 105), Петербурге (600), Свердловской (521) и Ростовской (483) областях.

За весь период пандемии коронавирус подтвердился у 6 785 374 человек, выздоровели 6 053 503, умерли 177 614.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась.

Общество,Александр Горелов,Роспотребнадзор,
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