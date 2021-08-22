Олег Меньшиков покинул театр имени Ермоловой

60-летний российский актер и художественный руководитель театра имени Ермоловой в Москве передал свои полномочия директора Сергею Кузоятову. Сразу после этого под сокращения попали 22 работника театра. Однако уволенные сотрудники были не в курсе кадровых перестановок и все обвинения были направлены в сторону Меньшикова. Почему именно актер решил покинуть такую высокую должность, он не сообщил.

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Многие актеры, которые работали в театре много лет, узнали о сокращениях через третьих лиц, а некоторые находились в этот момент в отпуске.

«Через третьих лиц нас уведомили. Отношение к актеру, как к стаду. Сначала меня вывели из репертуара, я несколько лет ничего не играла » — рассказала уволенная актриса Елена Папанова, которая проработала на сцене 44 года.

«Меньшиков пытался до последнего отстаивать их сохранение. Это те люди, которые на протяжении долгих лет не выходили на сцену. И больше скажу, вообще не появлялись на рабочем месте, но при этом продолжают получать свой оклад. Люди не приносят никакой пользы театру», — сказал Сергей Кузоятов в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.