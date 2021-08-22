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Путин поддержал идею о введении в России Дня поисковика

Газета.Ru
2 часа назад

Президент России Владимир Путин согласился с предложением учредить в стране День поисковика. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин поддержал идею о введении Дня поисковика
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы государства, соответствующую инициативу еще обсудят после завершения избирательной кампании в Государственную думу, когда сформируют фракции.

«День поисковика думаю, что востребован и отвечает той абсолютно востребованной деятельности и большой роли, которую поисковики сегодня осуществляют. Давайте так и сделаем, обсудим, — подчеркнул Владимир Путин во время встречи с представителями партии «Единая Россия».

Российский лидер отметил усилия МИД в работе, связанной с сохранением исторической правды.

«Вне всяких сомнений, мы будем всячески поддерживать тех, кто на общественном уровне, на уровне общественных организаций проводит эту работу», — обратил внимание президент.

Владимир Путин в воскресенье, 22 августа, проводил встречу с представителями «Единой России», на которой обсуждались инициативы и предложения.

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