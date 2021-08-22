Путин поддержал идею о введении Дня поисковика

«День поисковика думаю, что востребован и отвечает той абсолютно востребованной деятельности и большой роли, которую поисковики сегодня осуществляют. Давайте так и сделаем, обсудим, — подчеркнул Владимир Путин во время встречи с представителями партии «Единая Россия».