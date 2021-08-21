Международный фестиваль Koktebel Jazz Party стартовал в Крыму

Международный фестиваль Koktebel Jazz Party стартовал в пятницу в крымском туристическом поселке Коктебель, открыл его гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Фото: РИА Новости РИА Новости

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«Спасибо за то, что вы прибыли. Пожалуйста, чувствуйте себя пассажирами авиалайнера», — обратился Киселев к гостям фестиваля, собравшимся сегодня на берегу моря.

Основатель фестиваля напомнил гостям о необходимости ношения защитных масок на площадках мероприятия. «Мы исполняем рекомендации Роспотребнадзора, мы их поддерживаем и делаем это сознательно», — цитирует Киселева РИА «Новости».

Пляжная зона на Koktebel Jazz Party в этом году работать не будет, на территории площадки фестиваля не будет продажи еды и алкогольных напитков, о таких мерах профилактики COVID-19 сообщил ранее основатель фестиваля Дмитрий Киселев. В прежние годы организаторы продавали билеты как на площадку перед сценой, так и на пляжную зону. В 2021 году максимальное число зрителей составит 300 человек, стулья в зоне перед сценой расставлены в шахматном порядке из-за мер безопасности.

В первый день на сцене фестиваля выступил Алексей Кортнев с проектом «Нес'jazz'ный случай». Он отметил со сцены, что это его первое выступление на джазовом фестивале.

«Сегодня мы сыграем непростую программу. Ее основу составляют песни группы «Несчастный случай» Это наше, мое первое выступление на каком-либо джазовом фестивале», — сказал Кортнев, представляя программу выступления.

После выступления Кортнева и его коллег на сцену фестиваля вышли хедлайнеры первого дня – группа Sasha's Block из США. Основатель и организатор коллектива Александр Гершман (контрабас) поблагодарил зрителей и организаторов за возможность приехать в Крым.

«Хочу воспользоваться этим моментом и поблагодарить Дмитрия Киселева, который сделал возможным привезти нас из другого полушария в это прекрасное место – Коктебель. И поблагодарить всю его команду, которая провела немыслимую работу. Мы очень благодарны», — сказал Гершман под аплодисменты зрителей в конце выступления.

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии «Грэмми» за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии «Грэмми» трубач Рэнди Брекер (США), лучший баритон-саксофонист последнего десятилетия Гари Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Бёрчвуд (США).