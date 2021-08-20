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Юбилей у Чебурашки: неизвестному науки зверю исполнилось 55 лет

Letidor.ru
2 часа назад

20 августа отмечается день рождения Чебурашки. Персонаж был придуман 55 лет назад. За свою жизнь он успел стать символом национальной олимпийской сборной, героем анекдотов, компьютерных игр, зарубежных экранизаций и любимцем для нескольких поколений россиян. Писатель Эдуард Успенский придумал Чебурашку в 1966 году, как одного из главных героев книги «Крокодил Гена и его друзья» и ее продолжений. По книге, Чебурашка является неизвестным тропическим зверьком, который забрался в ящик с апельсинами, уснул там и в результате вместе с ящиком попал в большой город. А когда ящик открыли, и зверек выбрался оттуда, то он постоянно падал (чебурахался), так как объелся апельсинов. Так его и прозвали «Чебурашкой». Известный сегодня добродушный образ Чебурашки с большими ушами и большими глазами впервые появился в мультфильме в 1969 году и был создан при участии художника-постановщика фильма Леонида Шварцмана. Фото: Depositphotos

Юбилей у Чебурашки: неизвестному науки зверю исполнилось 55 лет
Фото: Letidor.ruLetidor.ru
Общество,Леонид Шварцман,Эдуард Успенский,
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