Юбилей у Чебурашки: неизвестному науки зверю исполнилось 55 лет

20 августа отмечается день рождения Чебурашки. Персонаж был придуман 55 лет назад. За свою жизнь он успел стать символом национальной олимпийской сборной, героем анекдотов, компьютерных игр, зарубежных экранизаций и любимцем для нескольких поколений россиян. Писатель Эдуард Успенский придумал Чебурашку в 1966 году, как одного из главных героев книги «Крокодил Гена и его друзья» и ее продолжений. По книге, Чебурашка является неизвестным тропическим зверьком, который забрался в ящик с апельсинами, уснул там и в результате вместе с ящиком попал в большой город. А когда ящик открыли, и зверек выбрался оттуда, то он постоянно падал (чебурахался), так как объелся апельсинов. Так его и прозвали «Чебурашкой». Известный сегодня добродушный образ Чебурашки с большими ушами и большими глазами впервые появился в мультфильме в 1969 году и был создан при участии художника-постановщика фильма Леонида Шварцмана. Фото: Depositphotos