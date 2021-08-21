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СПЧ намерен обсудить включение телеканала "Дождь" в список иноагентов с Минюстом

ТАССиещё 13
2 часа назад

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в ближайшие дни намерен обсудить включение телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) в реестр иноагентов с представителями Минюста России. Об этом ТАСС в субботу заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.

СПЧ намерен обсудить включение телеканала "Дождь" в список иноагентов с Минюстом
Фото: ТАССТАСС

"Что касается внесения телеканала "Дождь" в реестр иностранных агентов, я планирую в ближайшие дни организовать обсуждение этого вопроса. И я приглашу на это обсуждение представителей Министерства юстиции [РФ], чтобы они изложили правовую позицию Минюста. По результатам этого обсуждения мы (СПЧ - прим. ТАСС) будем делать свои выводы", - сказал он.

Фадеев подчеркнул, что Совет следит за правовой практикой применения законов об иностранных агентах. "В свое время Совет участвовал в коррекции правоприменения законов об НКО-иноагентах, это было в 2017 году. Совет поднимал этот вопрос перед президентом, тогда была создана рабочая группа. В результате количество НКО-иноагентов было сокращено почти в два раза", - добавил он.

Министерство юстиции РФ включило в реестр иноагентов 20 августа телеканал "Дождь", издание "Важные истории" и семь журналистов. Согласно реестру, иноагентами признаны юридическое лицо Istories Fonds, зарегистрированное в Латвийской Республике, и ООО "Телеканал "Дождь". Также иноагентами признаны главный редактор "Важных историй" Роман Анин, редакторы Роман Шлейнов и Олеся Шмагун, а также журналисты издания Дмитрий Великовский, Алеся Мароховская и Ирина Долинина. Минюст также признал иноагентом руководителя общественного движения "Якутия. Наше мнение" Степана Петрова.

Общество,Ирина Долинина,Роман Анин,Олеся Шмагун,Степан Петров,Роман Шлейнов,Валерий Фадеев,Минюст РФ,Совет по правам человека,ИТАР-ТАСС,Россия,
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