СПЧ намерен обсудить включение телеканала "Дождь" в список иноагентов с Минюстом

"Что касается внесения телеканала "Дождь" в реестр иностранных агентов, я планирую в ближайшие дни организовать обсуждение этого вопроса. И я приглашу на это обсуждение представителей Министерства юстиции [РФ], чтобы они изложили правовую позицию Минюста. По результатам этого обсуждения мы (СПЧ - прим. ТАСС) будем делать свои выводы", - сказал он.

Фадеев подчеркнул, что Совет следит за правовой практикой применения законов об иностранных агентах. "В свое время Совет участвовал в коррекции правоприменения законов об НКО-иноагентах, это было в 2017 году. Совет поднимал этот вопрос перед президентом, тогда была создана рабочая группа. В результате количество НКО-иноагентов было сокращено почти в два раза", - добавил он.