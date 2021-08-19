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Раскрыто прошлое народов Сибири

Lenta.ru
2 часа назад

Международная группа исследователей на основе анализа данных о народах северо-восточной Азии установила, что грамматика языка соотносится с генетической историей популяции. Статья исследователей опубликована в журнале Science Advances.

Раскрыто прошлое народов Сибири
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Раскрыть историю миграций человека в древности достаточно трудно. Ученые давно пытаются это сделать, совместив данные археологии, генетики, культурологии и лингвистики. Команда специалистов под руководством исследователей из Токийского и Цюрихского университетов проанализировала данные о 14 народах 11 языковых семей Сибири и восточной Азии — тунгусской, чукотско-камчатской, эскимосско-алеутской, юкагирской, айну, корейской и японской. Кроме того, были получены ранее недоступные ученым генетические данные нивхов — коренной народности Сахалина.

Исследователи сравнили геномы этих популяций с данными об их языке (грамматике, фонологии, лексиконе) и народной музыке (строению песен, их стиле) и попытались выявить корреляции. Выяснилось, что грамматика лучше всего из всей информации о культуре отражает генетическую историю народов: по грамматической схожести языков можно предсказать генетическую близость народов, на них говорящих. Верна и обратная ситуация.

Проведенный учеными анализ показывает, что такое соотношение между грамматикой и генетикой отражает контакты между популяциями до возникновения языковых семей, в доисторическое время.

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