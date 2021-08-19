Педиатр рассказала, почему дети не болеют COVID повторно

В Московской области не зарегистрировано ни одного случая повторного заражения COVID-19 среди детей. Это может быть связано с особенностью иммунитета. Об этом в беседе с URA.RU рассказала руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского, главный специалист минздрава Московской области по инфекционным болезням детей, профессор Елена Мескина.
«В Московской области мы не наблюдали такого, чтобы дети заболевали второй раз, а Московская область является по численности населения вторым после Москвы. Конечно, у детей иммунная система другая. Также, возможно, у них все настолько легко протекает, что повторные случаи просто не фиксируются. Хотя в мире такие случаи описаны», — объяснила URA.RU Елена Мескина.
Профессор добавила, что переболевшие дети могут вновь не заражаться коронавирусом также из-за морфологической особенности организма.
«Особенность морфологическая, особенность структуры рецепторов, их концентрация на поверхности клеток, их расположения, у взрослых их количественно больше. Плюс, играет роль и наличие факторов риска, которые предрасполагают к повторному заражению. Инсульты, инфаркты, тромбозы — для детей это большая редкость», — подчеркнула собеседница агентства.
В беседе с URA.RU врач-педиатр, инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер Медицина», кандидат медицинских наук Евгений Тимаков отметил высокую стойкость Т-клеточного иммунитета у детей.
«В первую и вторую волну часть детей переболели в скрытой форме. И так как у них более стойкий Т-клеточный иммунитет, в отличие от взрослых, надеюсь, что повторная заболеваемость при индийском штамме коронавируса не будет сильно выраженной, однако пока неизвестно, как мутация себя поведет», — подытожил он.
Ранее омбудсмен Анна Кузнецова заявила о том, что российским школьникам не грозит обязательная вакцинация от коронавируса. Процедура будет добровольной.