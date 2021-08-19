Педиатр рассказала, почему дети не болеют COVID повторно

«В Московской области мы не наблюдали такого, чтобы дети заболевали второй раз, а Московская область является по численности населения вторым после Москвы. Конечно, у детей иммунная система другая. Также, возможно, у них все настолько легко протекает, что повторные случаи просто не фиксируются. Хотя в мире такие случаи описаны», — объяснила URA.RU Елена Мескина.