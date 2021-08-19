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Педиатр рассказала, почему дети не болеют COVID повторно

Ura.Ru
1 час назад

В Московской области не зарегистрировано ни одного случая повторного заражения COVID-19 среди детей. Это может быть связано с особенностью иммунитета. Об этом в беседе с URA.RU рассказала руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского, главный специалист минздрава Московской области по инфекционным болезням детей, профессор Елена Мескина.

Педиатр рассказала, почему дети не болеют COVID повторно
Фото: ura.ruura.ru

«В Московской области мы не наблюдали такого, чтобы дети заболевали второй раз, а Московская область является по численности населения вторым после Москвы. Конечно, у детей иммунная система другая. Также, возможно, у них все настолько легко протекает, что повторные случаи просто не фиксируются. Хотя в мире такие случаи описаны», — объяснила URA.RU Елена Мескина.

Профессор добавила, что переболевшие дети могут вновь не заражаться коронавирусом также из-за морфологической особенности организма.

«Особенность морфологическая, особенность структуры рецепторов, их концентрация на поверхности клеток, их расположения, у взрослых их количественно больше. Плюс, играет роль и наличие факторов риска, которые предрасполагают к повторному заражению. Инсульты, инфаркты, тромбозы — для детей это большая редкость», — подчеркнула собеседница агентства.

В беседе с URA.RU врач-педиатр, инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер Медицина», кандидат медицинских наук Евгений Тимаков отметил высокую стойкость Т-клеточного иммунитета у детей.

«В первую и вторую волну часть детей переболели в скрытой форме. И так как у них более стойкий Т-клеточный иммунитет, в отличие от взрослых, надеюсь, что повторная заболеваемость при индийском штамме коронавируса не будет сильно выраженной, однако пока неизвестно, как мутация себя поведет», — подытожил он.

Ранее омбудсмен Анна Кузнецова заявила о том, что российским школьникам не грозит обязательная вакцинация от коронавируса. Процедура будет добровольной.

Общество,Евгений Тимаков,Анна Кузнецова,Минздрав РФ,Московская Область,Москва,
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