Умер советский мультипликатор Евгений Михельсон

Ушел из жизни художник-мультипликатор, режиссер анимационных фильмов Евгений Михельсон, сообщает Союз кинематографистов России.

Фото: uae.tmembassy.gov.tm uae.tmembassy.gov.tm

Он скончался на 82-м году жизни после тяжелой болезни.

Михельсон долгое время работал в Туркмении, где возглавлял объединение мультипликационных фильмов. В республике ему было присвоено звание «Заслуженный деятель Туркменистана». После распада Советского Союза мультипликатор переехал с семьей в Россию.

«Память о Михельсоне Евгении Ивановиче, добром, интеллигентном, яркого творческого дарования художнике надолго сохранится в его фильмах и нежных пастельных картинах. Глубоко скорбим вместе с родными и близкими Евгении Ивановича о невосполнимой утрате», — говорится в публикации на сайте Союза кинематографистов.