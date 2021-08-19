В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Сочи объявили штормовое предупреждение по непогоде

ТАССиещё 3
1 час назад

Штормовое предупреждение объявили в Сочи в связи с ожидающимися 20 и 21 августа дождями. Есть риски подъема уровней воды в реках, возможно формирование смерчей, сообщили журналистам в администрации города в четверг.

В Сочи объявили штормовое предупреждение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Сочи объявлено штормовое предупреждение. На реках возможны резкие подъемы уровней воды, на отдельных участках с достижением неблагоприятных отметок. Утром и днем 20 августа, а также ночью и утром 21 августа на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении администрации.

Уточняется, что сильные дожди, местами с грозами и градом, синоптики прогнозируют на 20 августа, а также ночью и утром 21 августа, порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Жителей и гостей города просят временно отказаться от отдыха у воды.

Общество,Сочи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители