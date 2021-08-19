В Сочи объявили штормовое предупреждение

"В Сочи объявлено штормовое предупреждение. На реках возможны резкие подъемы уровней воды, на отдельных участках с достижением неблагоприятных отметок. Утром и днем 20 августа, а также ночью и утром 21 августа на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении администрации.