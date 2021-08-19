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Синоптики спрогнозировали конец летнего тепла

News.ru
1 час назад

Эта неделя в будет последней по-летнему тёплой в Центральной России. Об этом сообщил Центр ФОБОС.

Синоптики спрогнозировали конец летнего тепла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пятницу воздух нагреется до +24...+26°, в выходные пройдут осадки: ливни в субботу и небольшой дождь в воскресенье. нет небольшой дождь. И в ночь на воскресенье 22 августа температура начнёт снижаться, днём будет +20... +23°. На следующей неделе в Москву придёт холодный воздух.

Москва окажется в «мешке» полярного воздуха с температурным фоном на 3 градуса ниже многолетней нормы, что соответствует климатическим показателям первой декады сентября, — сообщают синоптики.

В среду днём уже не будет выше +17°. Метеорологическая осень со средней температурой воздуха ниже +15° наступит 24 августа.

Уходящее лето оказалось теплее нормы, средняя сезонная температура воздуха на 2,6° выше климатической нормы.

Ранее о том, что к ближайшим выходным температура воздуха в Москве и Подмосковье понизится на 8–10 градусов по сравнению с началом недели, рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Общество,Юрий Варакин,Росгидромет,Россия,
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