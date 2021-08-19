Изучено влияние «Спутник V» на репродуктивные функции

«В исследование включено 200 женщин и 200 мужчин. По полученным данным, основанным на лабораторных и инструментальных обследованиях участников исследования, вакцинация не оказывает негативного и повреждающего влияния на репродуктивную систему. Не отмечено негативного влияния вакцины на функцию яичников у женщин, в том числе у женщин позднего репродуктивного возраста (старше 37 лет), и на сперматогенез у мужчин», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.