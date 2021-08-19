Вирусолог рассказал о свойствах новой версии «Спутника V»

Одобрение модифицированного «Спутника V» против «дельта»-штамма коронавируса может занять длительное время — вакцину необходимо будет проверить на токсичность, онкогенность и способность вызывать коагуляционные нарушения. Об этом «Ленте.ру» рассказал вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра Вектор Александр Чепурнов. Он также добавил, что, несмотря на опасения по поводу безопасности препарата, он практически идентичен «Спутнику V», потому никаких осложнений быть не должно.

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В центре имени Гамалеи разработали вариант вакцины «Спутник V», модифицированный под «дельта»-штамм, заявил ранее глава учреждения, академик РАН Александр Гинцбург.

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«В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины», — рассказал Гинцбург и добавил, что пока рано говорить о ее эффективности.

Высокая смертность при снижении уровня заболеваемости связана с доминированием в России «дельта»-штамма COVID-19, добавил ученый. В будущем возможны и другие варианты инфекции, однако их опасность нельзя предсказать.

Старая вакцина, новый белок

«На самом деле, создание нового препарата — вещь вполне логичная, — заметил Чепурнов. — Я даже удивился, когда Гинцбург говорил о том, что необходимости в этом нет, ведь старая вакцина прекрасно помогает от любых штаммов. Но изменения в вирусе будут происходить, их необходимо отслеживать и, в соответствии с ними, модифицировать препарат. Технически это несложно — молекулярно-биологическая задача хорошо отработана, потому новую вакцину можно создать за неделю-две. Другое дело, что, видимо, придется снова решать формальные задачи: сначала проверять препарат на эффективность, токсичность, онкогенность и другие параметры. Это может занять значительное время, если не будет принято решение о каких-то послаблениях, ведь препарат практически тот же самый».

Однако изменения в нем все-таки будут. Вирусолог объяснил, что планируется заменить белок, с помощью которого коронавирус прикрепляется к клеткам человека. Ввиду этого и необходимы дополнительные исследования, в том числе и на способность вакцины вызывать коагуляционные нарушения.

«Подобное замечено у некоторых других препаратов. Дело в том, что белки вируса способны травмировать эндотелии сосудов, а, может, и другие ткани. Не зря со временем потребовалось применять снижающие свертываемость средства», — заметил вирусолог.

И все же процесс одобрения новых вакцин, по мнению Чепурнова, следовало бы ускорить, как это уже произошло с ежегодно меняющимися препаратами против гриппа. Их регулярное изменение привело к тому, что проводится только необходимы минимум исследований. Если бы проверка совершалась в полном объеме, то вакцину люди получали бы только через год, когда уже появится новый штамм.

«Как изменится "Спутник"? Сейчас используется аденовирус, в состав которого включены фрагменты генома S-белка коронавируса. Теперь он немного изменился, и именно эту новую версию будут встраивать в прежний носитель. Причем, используются не все белки, а только тот, который необходим вирусу для прикрепления к клеткам организма», — объяснил вирусолог.

Чепурнов заметил, что, скорее всего, новый препарат не будет уступать в эффективности прежнему. Правда, для того, чтобы оценить его качество, так же, как и с первым «Спутником V», потребуется время, поскольку именно на продолжительном отрезке возможно сделать качественные замеры. Сейчас только полпроцента привитых заболевают коронавирусом, еще меньше сталкиваются с тяжелым течением болезни.