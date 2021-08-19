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Большинство россиян заявили о снижении качества колбасы

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
1 час назад

Качество основных продуктов питания в России после начала пандемии снизилось, считают 39% россиян, а больше всего претензий – к колбасе, молоку и сыру, говорится в сообщении Роскачества.

Большинство россиян заявили о снижении качества колбасы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Центр изучения потребительского поведения организации собеседовал 1028 человек из восьми федеральных округов, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек.

«Так, 39% уверены, что качество некоторых продуктов снизилось. 57% думают, что за последний год качество особо не изменилось, 4% склоняются к тому, что оно повысилось», – передает РИА «Новости» сообщение организации.

Больше всего качество продуктов снизилось в категории «колбасные изделия и деликатесы» – ухудшение отметили 72% опрошенных. Кроме того, ниже стало качество молочных продуктов – так считают 59% респондентов, сыров (55%), мяса (41%), рыбы (29%), а также свежих овощей (38%) и фруктов (33%).

Более низкое качество кондитерских изделий и сладостей отметили 37% участников опроса, хлебобулочные изделия перестали нравиться 36%. Мнение об ухудшении качества алкоголя высказали 20% опрошенных, а к безалкогольным напиткам, в частности – воде, претензии были у 14%.

Ранее Роскачество нашло в докторской колбасе фрагменты слюнных желез.

Общество,РИА Новости,Россия,
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