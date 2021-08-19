Исследование Rambler&Co: россияне ходят в рестораны с друзьями в 10 раз чаще, чем на свидания

Согласно опросу, комфортный средний чек в ресторанах для большинства респондентов – 1500-2000 рублей.

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Чаще всего опрошенные россияне (74%) посещают рестораны и бары по особым случаям и праздникам. 15% респондентов несколько раз в месяц ходят по заведениям просто так, для своего удовольствия, каждый пятый делает это раз в неделю, 6% едят в ресторанах ежедневно.

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Почти половина опрошенных россиян (45%) не изменили своим привычкам до и после пандемийных ограничений, когда ресторанная индустрия переживала спад посетителей, и продолжают также ходить в любимые заведения. В сравнении с допандемийным периодом только 3% респондентов стали пользоваться общепитом чаще. 16% полностью перешли на доставку, чуть больше трети (36%) стали посещать рестораны реже.

Большинство участников опроса (43%) при выборе ресторанов полагаются на случай и заходят в понравившиеся места во время прогулки. 38% следуют советам друзей и знакомых, 9% «прочёсывают» карты и поисковики (2ГИС, Яндекс, Google), 6% пользуются специальными приложениями с оценками заведений (например, «Афиша-Рестораны», TripAdvisor), 4% читают обзоры и подборки в СМИ.

При выборе заведения 43% обращают внимание на тип кухни. 16% важен вид общепита – это ресторан, кафе, столовая или бар. Далее в приоритетных позициях следуют: локация (15%), рейтинг заведения на карте или в приложениях (12%), личные пожелания и вкусы (11%), возможность забронировать столик заранее (3%).

Услугами бронирования чаще всего (62%) пользуются для проведения праздника. Если заведение популярно и славится полной посадкой, столик забронируют 13% респондентов. Каждый десятый оставляет резерв для важных встреч, столько же – если собрались вкусно поесть вечером или на выходных. У 5% есть любимый столик, который нужно успеть занять заранее.

Большинство (42%) ходят в рестораны, чтобы встретиться с друзьями, родными или коллегами. Для 22% важно сменить обстановку и отдохнуть в заведении, 21% хотят вкусно поесть, 7% ищут там новые гастрономические впечатления, по 4% – качественный алкоголь и место для свидания.

Согласно исследованию, для 38% опрошенных приемлемый средний чек на одну персону – сумма от 1500 до 2000 рублей. 30% закладывают бюджет меньше – от 500 до 1000 рублей. 16% готовы оставить за вечер 2500-3000 рублей, столько же – от 3500 рублей и выше.