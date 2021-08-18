«Аэрофлот» отменил рейсы в Бангкок из-за ситуации в Афганистане

Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет с 24 августа до конца октября авиарейсы по маршруту Москва — Бангкок и Бангкок — Москва.
Об этом сообщает в Telegram-канале генеральное консульство России на острове Пхукет.
«Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет рейсы по маршруту Москва — Бангкок — Москва после 24 августа предварительно до конца октября», — говорится в сообщении.
Как информирует ТАСС со ссылкой на источник, авиакомпания «Аэрофлот» приостанавливает полёты в Бангкок на фоне ограничений на полёты над Афганистаном.