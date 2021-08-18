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В генконсульстве России сообщили об отмене рейсов «Аэрофлота» в Бангкок

RT на русском
1 час назад

Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет с 24 августа до конца октября авиарейсы по маршруту МоскваБангкок и Бангкок — Москва.

«Аэрофлот» отменил рейсы в Бангкок из-за ситуации в Афганистане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает в Telegram-канале генеральное консульство России на острове Пхукет.

«Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет рейсы по маршруту Москва — Бангкок — Москва после 24 августа предварительно до конца октября», — говорится в сообщении.

Как информирует ТАСС со ссылкой на источник, авиакомпания «Аэрофлот» приостанавливает полёты в Бангкок на фоне ограничений на полёты над Афганистаном.

Общество,Аэрофлот,ИТАР-ТАСС,Москва,Россия,Бангкок,
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