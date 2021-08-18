В ВОЗ оценили скорость распространения дельта-штамма

"Дельта" продолжает обгонять наше коллективное реагирование", - сказал он, добавив, что в каждой стране "горячие точки госпитализации и смертности" возникают там, где низок уровень вакцинации и принимаются "ограниченные меры в сфере общественного здравоохранения".