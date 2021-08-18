«Россияне кроликами зажрались»: в Сети ответили предостерегшему человечество Шойгу

Заявления министра обороны Сергея Шойгу, раскритиковавшего общество потребления, стали поводом для спора в сети. Интернет-пользователи заявили, что ограничить потребление стоит чиновникам, и призвали правительство сажать больше деревьев.
Шойгу, президент Русского географического общества, заявил в интервью журналу «Вокруг света», что человечество «семимильными шагами идет к собственной погибели» из-за «безудержного стремления к потреблению».
«Ты добыл одного кролика - и будешь сыт. Но когда у тебя десять тушек, тебе уже нужен холодильник, иначе мясо пропадет. Чтобы холодильник работал, необходима электроэнергия. Для этого требуется сжечь топливо. А его нужно вначале добыть Но зачем тебе эти десять кроликов?!» - отметил он.
Министр рассказал о своем деде-охотнике, который шел в тайгу и добывал только одного зверя, хотя мог бы добыть еще. Шойгу объяснил, что его дедушка следовал «созданным укладом жизни» правилам: много мяса все равно не съешь и на следующий год можешь остаться без животных.
В комментариях интернет-пользователи заявили, что простые россияне потребляют немного. А некоторые сочли, что решить проблему чрезмерного потребления невозможно - оно необходимо для развития цивилизации.
«К народу это не относиться.это чиновники хотят 10 кроликов. может с них и начнете?» - написала пользовательница «Рамблера» Валентина Шилова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Кто бы мог подумать, что россияне кроликами зажрались, нагло заполнив ими свои громадные холодильники » - написал nemoxxi.
«В чем-то он прав. НО! окей, мы убрали общество потребления... а работой то и хлебом он как будет обеспечивать 8 млрд. населения? или завод, произведёт по 1 холодильнику на семью, а потом закрывать?» - отметил Бывший ангел.
«Человечество в тупике - пожирает самого себя и никто ничего предложить не может, все идет от простого к сложному чтобы развиваться, надо производить, чтобы производить надо потреблять, остановишься - застой, отсутствие мотивации», - заявил Сергей Кокорин.
«А не пробовали сажать больше деревьев, овощей фруктов, разводить животных, рыбу и наполнять этим леса, реки и т.д. Очищать воду, Воздух, почву? Раньше а уж Сейчас все это возможно, используйте технологии. < > А потреблять человек хочет и будет и чем больше тем лучше!!! Это кстати двигает прогресс, если ни кто не заметил», - подчеркнул Сергей Иванов.