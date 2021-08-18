«Россияне кроликами зажрались»: в Сети ответили предостерегшему человечество Шойгу

«А не пробовали сажать больше деревьев, овощей фруктов, разводить животных, рыбу и наполнять этим леса, реки и т.д. Очищать воду, Воздух, почву? Раньше а уж Сейчас все это возможно, используйте технологии. < > А потреблять человек хочет и будет и чем больше тем лучше!!! Это кстати двигает прогресс, если ни кто не заметил», - подчеркнул Сергей Иванов.