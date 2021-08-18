Среди привитых от COVID россиян разыграют по 100 тысяч рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о розыгрыше призов среди совершеннолетних граждан, сделавших прививку от коронавируса.

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«Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Оператором лотереи выступит акционерное общество «Гознак». Розыгрыш призов будет осуществляться на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф», — говорится в публикации на сайте кабмина.

Победителей будет определять компьютер, используя технологию алгоритма случайной выборки. Всего будет выбрано 1000 человек, каждый из которых получит по 100 тысяч рублей.

Уточняется, что принять участие в конкурсе смогут граждане, вакцинировавшиеся до момента проведения розыгрыша. Узнать о победе можно будет в личном кабинете на портале госуслуг, а также на сайте лотереи.