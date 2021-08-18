Инфекционист Горелов в эфире "Знания" рассказал о последствиях короновируса

У 18 процентов тех, кто переболел коронавирусом бессимптомно, не обнаружились антитела. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, сообщает РИА «Новости».

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К таким выводам пришли в результате пилотного проекта, который провёл Роспотребнадзор. Начиная с прошлого лета в 26 регионах каждые два месяца участники проекта тестировались на коронавирус. В исследованиях приняли участие более 70 тысяч человек.

«Выяснилось, что у 18% лиц, которые перенесли бессимптомную форму заболевания, а ПЦР был положительным, у них антител не было вовсе», — сказал Горелов во время эфира российского общества «Знание».