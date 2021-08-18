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Инфекционист Горелов в эфире "Знания" рассказал о последствиях короновируса

Парламентская газетаиещё 6
5 часов назад

У 18 процентов тех, кто переболел коронавирусом бессимптомно, не обнаружились антитела. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, сообщает РИА «Новости».

Инфекционист Горелов в эфире "Знания" рассказал о последствиях короновируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

К таким выводам пришли в результате пилотного проекта, который провёл Роспотребнадзор. Начиная с прошлого лета в 26 регионах каждые два месяца участники проекта тестировались на коронавирус. В исследованиях приняли участие более 70 тысяч человек.

«Выяснилось, что у 18% лиц, которые перенесли бессимптомную форму заболевания, а ПЦР был положительным, у них антител не было вовсе», — сказал Горелов во время эфира российского общества «Знание».

Также Горелов отметил, что, согласно рекомендациям, вакцинироваться нужно спустя полгода после перенесённого коронавируса, уровень антител при этом значения не имеет.

Общество,Александр Горелов,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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