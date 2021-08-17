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Сдавшую ЕГЭ в восемь лет россиянку не взяли на бюджет в МГУ

Lenta.ru
1 час назад

Российская школьница Алиса Теплякова, которая в восемь лет сдала единый государственный экзамен (ЕГЭ), не поступила на бюджетное место психологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Об этом со ссылкой на опубликованные приказы о зачислении пишет РИА Новости.

Сдавшую ЕГЭ в восемь лет россиянку не взяли на бюджет в МГУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее ректор ВУЗа Виктор Садовничий сообщал, что девочка сдала дополнительные вступительные испытания. Он отмечал, что в случае ее зачисления, хотелось бы, чтобы ребенку выделили педагога-психолога, который поможет комфортно учиться в университете.

26 июля отец Алисы Тепляковой Евгений рассказал, что Алиса успешно завершила экзамены в МГУ, набрав 48 баллов.

Как стало известно «Ленте.ру», в семь лет девочка получила аттестат за 9-й класс, после чего сдала экзамены за 11-й класс. Чтобы успешно написать ЕГЭ, она прошла всю образовательную программу.

Общество,Виктор Садовничий,МГУ,РИА Новости,Lenta.ru,
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