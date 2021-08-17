В Дагестане местный житель раскритиковал туристов из-за наряда — по его мнению, они были одеты непристойно для посещения республики. Инцидент был снят на видео, его разместил в сети Instagram-аккаунт @mkala_.

На опубликованных кадрах можно увидеть мужчину и женщину, гуляющих в горах рядом со стадом овец — на них надеты шорты выше колен, футболки и шлепки.

Вскоре к паре подошел незнакомец и сделал им замечание в агрессивной форме насчет внешнего вида.

«Уважаемая! Это ваша цивилизация, да? И вы хотели ее нам показать, да? Нам не нравится такая цивилизация в публичном месте», — возмутился он.