В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Умер "крестный отец" судоку Маки Кадзи

Газета.Ru
1 час назад

Создатель числовой головоломки судоку и основатель компании Nikoli Маки Кадзи скончался на семидесятом году жизни, сообщает пресс-служба Nikoli.

Умер "крестный отец" судоку Маки Кадзи
Фото: InstagramInstagram

По имеющимся данным, Кадзи умер после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Похороны прошли в кругу близких.

Кадзи называли «крестным отцом» судоку. Он создал головоломку с числами, суть которой в том, чтобы разместить числа от 1 до 9 в строках, столбцах и блоках квадрата, не повторяя их. Изначально судоку предназначалось для детей и людей, которые не хотят много думать.

В 2004 году судоку стал мировым хитом после того, как головоломку опубликовали в газете The Times. Позже появились чемпионаты по судоку, в которых принимали участие около 200 млн человек в 100 странах.

Общество,Газета The Times,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители