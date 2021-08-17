Умер "крестный отец" судоку Маки Кадзи

Создатель числовой головоломки судоку и основатель компании Nikoli Маки Кадзи скончался на семидесятом году жизни, сообщает пресс-служба Nikoli.

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По имеющимся данным, Кадзи умер после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Похороны прошли в кругу близких.

Кадзи называли «крестным отцом» судоку. Он создал головоломку с числами, суть которой в том, чтобы разместить числа от 1 до 9 в строках, столбцах и блоках квадрата, не повторяя их. Изначально судоку предназначалось для детей и людей, которые не хотят много думать.