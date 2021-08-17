«Битва за тайгу»: глава Якутии рассказал о борьбе с пожарами

Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что регион близок к переломному моменту в борьбе с пожарами, и поручил правительству разработать новую программу защиты лесов. Обращение Николаева опубликовано на официальном портале региона.

Фото: ТАСС ТАСС

Николаев подчеркнул, что сражение со стихией вступило в решающую стадию благодаря огромным усилиям пожарных и жителей республики. В некоторых районах западной и центральной Якутии прошли дожди, в том числе вызванные самолетом-зондировщиком «Циклон».

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«Но есть районы, где дождей нет или они совсем незначительны. Поэтому природа пока не дает передышки - битва за тайгу продолжается!» - подчеркнул Николаев.

Он отметил, что Якутия получила «беспрецедентную помощь» от федеральных властей. В республике работает группа сил Рослесхоза, МЧС и Министерства обороны, задействована авиация, военная техника, кроме того, личное внимание и огромную поддержку Якутии оказывает президент Владимир Путин.

«Перелом в борьбе с пожарами близок, я в этом уверен. Но это не значит, что мы полностью обуздали огненную стихию. < > Нам надо думать о будущем!» - заявил глава региона, отметив, что ученые по всему миру констатируют ускорение глобального потепления.

Николаев подчеркнул, что Якутия должна научиться жить в новой реальности, увеличить количество специализированных лесопожарных формирований, создать крупные лесопитомники, решить вопрос с утилизацией сгоревшего леса

Николаев добавил, что его вдохновляет единство якутян во время борьбы с пожарами. Он рассказал, что власти окажут поддержку пострадавшему сельскому хозяйству региона, к 15 октября переселят в новые дома жителей пострадавшего села Бэс-Кюель, а их детей отправят в «Артек», «Орленок» и «Океан».

«Я искренне горжусь и глубоко тронут нашими людьми, которые встали на защиту родной земли от лесных пожаров. < > Благодарен всем, кто помогает как может – готовит еду для добровольцев, поддерживает их снаряжением, обеспечивает всем необходимым», - подчеркнул он.