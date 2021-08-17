В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В России признали опасным постоковидный синдром

Ferra.ru
1 час назад

В сети появилось свежее заявление Роспотребнадзора. Согласно нему, ведомство официально признало постковидный синдром опасным.

В России признали опасным постоковидный синдром
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Стоит отметить, что по последним данным сам синдром наблюдается примерно у трети переболевших коронавирусом. В него входят различные осложнения, такие как тромбоз, одышка (у 31,7%), кашель (у 13,5%) и боль в груди и тахикардия (у 12,7%), сообщает Lenta.ru.

Ещё в качестве нередких проблем после заболевания COVID-19 называют усталость и неспособность работать.

Часть экспертов советует переболевшим пройти углубленную диспансеризацию для профилактики синдрома. Она, в свою очередь, стартовала в России с 1 июля.

Напомним, что чуть ранее инфекционист рассказал, насколько вероятно повышение летальности коронавируса в будущем. По его словам, куда более реалистичным выглядит сценарий, при котором болезнь станет более затяжной.

Общество,Роспотребнадзор,Lenta.ru,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители